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Hırsız turiste 3 yıl 4 ay hapis

Hırsız turiste 3 yıl 4 ay hapis

22 Kasım 2018 Perşembe 19:22
Hırsız turiste 3 yıl 4 ay hapis

Hırsız turiste 3 yıl 4 ay hapis

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkeye turist vizesi ile giriş yapan ve beş ayda Girne, Çatalköy ve Alsancak bölgesinde 11 ayrı iş yerine giren Ramazan Yavuz, aleyhindeki davanın kararı bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’nın oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır açıkladı. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır, Ramazan Yavuz’un ülkeye 2018 yılında çalışma izinli olarak giriş yaptığını ancak bir yerde çalışmadığına vurgu yaptı. Kır, Yavuz’un Mayıs ayında birçok iş yerini soyduktan sonra yeni bir soygun yapmak isterken yakalandığını anımsattı. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır, “Dükkân açma” suçlarının son yıllarda ülkede çok yaygın suçlar arasında yer aldığını gözlemlediklerini belirterek, hiç kimsenin toplumun huzurunu bozmaya hakkı olmadığını ifade etti. Yavuz’un 11 iş yerine seri şekilde girerek hırsızlık yaptığına vurgu yapan Kır, işlenen suçların ibret verici cezalarla sonlanabileceğini belirterek, oy birliği ile Ramazan Yavuz’u 3 yıl 4 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Ramazan YavuzHırsız
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