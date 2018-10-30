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Hırsız turist tutuklu yargılanacak

Hırsız turist tutuklu yargılanacak

30 Ekim 2018 Salı 19:30
Hırsız turist tutuklu yargılanacak

Hırsız turist tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkeye turist vizesi ile gelen kalacak yeri olmadığı için Alsancak’taki Merit Crystal Cove Otel’in restoranından içinde 985 TL olan bahşiş kutusunu çalan Ömer Cebeci aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı, bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mert Gültuna, zanlının “Sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Gültuna, mahkemedeki ifadesinde otelin 6’ıncı katındaki Balık Restoranına giren zanlı Ömer Cebeci’nin içinde 985 TL bulunan bahşiş kutusunu çaldığını kaydetti. Gültuna, zanlının işlediği suçun kameralardan tespit edildiğini 26 Ekim’de Girne’de bulunarak yakalandığını belirtti. Zanlının tutukluluk süresinde, çaldığı paraları yiyecek ve içecek alarak harcadığını itiraf ettiğini kaydeden Gültuna, soruşturmanın tamamlandığını belirterek Cebeci’nin tutuklu yargılanması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının ülkede turist statüsünde olduğuna dikkati çekerek, davası görüşülünceye kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Merit Crystal Cove OtelçaldıParaÖmer Cebeci
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