Hırsız turist tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ağustos ayında 30 günlük vize ile ülkeye giriş yapan ve bir gün arayla girdiği iki marketten alkollü içki ve sandviç çaldığı incelenen kamera görüntülerinde tespit edilen zanlı Lev Lıpnıaagov, tutukluluk süresinin dolması ile bugün teminat talebiyle talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru zanlının “Sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru, zanlının 28 Ağustos tarihinde Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren markete müşteri olarak girdiği esnada 12 TL değerinde sandviçi çalarak ayrıldığını kaydetti. Polis, zanlının 25 Ağustos tarihinde ise yine Girne Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren markete müşteri olarak girdiğini ve bin 350 TL değerinde içki çaldığını söyledi.

Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Polis, her iki market sahibinin şikâyeti üzerine kamera görüntülerinin incelenerek, zanlının eşkâlinin belirlendiğini ve 28 Ağustos tarihinde 20 Temmuz Caddesi Kordonboyu’nda tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının davası görüşülünceye kadar cezaevine gönderilmesini talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığına dikkati çekerek, yargılanıncaya kadar 15 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.