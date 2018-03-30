Hırsız Turist Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Türkiye'den turist olarak gelen ve kaldığı pansiyonda ve gittiği İnternet Cafe'de hırsızlık yapan zanlı Ertuğrul Temizel tutuklanmasının ardından teminata bağlanması talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Kadın Polis Memuru Cemil Ballıkara olayla ilgili bulguları aktardı. Ballıkara huzurda bulunan zanlı Ertuğrul Temizel'in ülkemize 9 Mart tarihinde turist olarak geldiğini ve Lefkoşa’da faaliyet gösteren Başkent Pansiyona yerleştiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının söz konusu pansiyonda kaldığı sırada 15 Mart tarihinde saat 11.00 raddelerinde resepsiyon bölümündeki kayıt defteri arasında bulunan ve işletmeci Nazan Seher Türkpençesi isimli şahsa ait olan 700 TL değerindeki General Mobile marka cep telefonunu sirkat ederek konu telefonu Lefkoşa’da Fikret Telefon isimli işyerine sattığının tespit edildiğini belirtti. Polis zanlının 23 Mart tarihinde Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını ve akabinde gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Ballıkara zanlı aleyhine alınan 3 günlük tutukluluk süresinde, 27 Mart 2018 tarihinde şubeye gelen Mahmut Başarır işletmecisi olduğu İnternet Cafe içerisinden zanlının 22 Mart saat 17.30 raddelerinde 1 adet bilgisayar kasası çaldığı yönünde şikâyette bulunduğunu belirtti. Polis yapılan şikâyet üzerine soruşturmanın genişlediğini belirterek zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini işlemiş olduğu suçları kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde turist statüsünde bulunduğunun dikkate alınarak mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.