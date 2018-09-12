Hırsız Polat kaçak çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ağustos ayında Girne’de meydana gelen birçok hırsızlık suçlaması ile tutuklanan 22 yaşındaki Delil Polat’ın bu kez başka bir suçu ortaya çıktı. 2017 yılı Haziran ayında çalışma izni dolan ve çıkış yapmayan Polat, “İkamet izinsiz” suçundan dün tutuklandı. Delil Polat, bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlı Delil Polat’ın “İkamet izinsiz” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, Delil Polat’ın 2017 yılı Haziran ayında çalışma izninin sona erdiğini ve 2018 yılı 11 Eylül tarihine kadar ülkede kaçak yaşadığının ortaya çıktığını söyledi. Zanlının, Ağustos ayında Girne’de meydana gelen hırsızlık meseleleri ile ilgili soruşturma amaçlı şubeye götürüldüğünü kaydeden Yanaroğlu, yapılan kimlik kontrolünde zanlının ülkede kaçak yaşadığının ortaya çıktığını kaydetti. Meydana gelen hırsızlık suçları ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.