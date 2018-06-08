Hırsız Muhammed yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Mahmut Üsküdarlı isimli kişinin ev tadilatını yapmak üzere söz konusu şahısla anlaşan ve bin 490 TL para alan Muhammed Necmi Kömürcüler, Üsküdarlı’nın şikâyeti sonrası “Emanetçi Tarafından Sirkat” suçlamasıyla tutuklanarak bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Anıl Derindağ Muhammed Necmi Kömürcüler’in 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde Girne’de meydana gelen “Emanetçi Tarafından Sirkat” suçundan tutuklu olduğunu belirtti. Anıl Derindağ, müşteki Mahmut Üsküdarlı’dan ev tadilatı için bin 490 TL para alan zanlı Muhammed Necmi Kömürcüler’in, söz konusu paranın 600 TL’sini sirkat ettiği iddiasıyla yapılan şikâyet üzerine gözaltına alındığını ifade etti. Zanlının söz konusu suçlamaları kabul etmediğini ve müştekiden alması gereken parayı aldığına yönelik beyanda bulunduğunu kaydeden Derindağ, soruşturmanın halen devam ettiğini belirterek, zanlının tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede söz alan zanlı Muhammed Necmi Kömürcüler, “Ben böyle bir suç işlemedim. Parke ve elektrik malzemelerini satın almak için söz konusu şahıstan bin 490 TL para aldım diyerek kendisini savundu ve bu suçu kabul etmediğini dile getirdi.

Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Muhammed Necmi Kömürcüler aleyhine 3 günlük tutukluluk emri alındı.