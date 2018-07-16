Hırsız misafir tutuksuz yargılanacak

Hırsız misafir teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Karşıyaka’da meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili tutuklanan Safinaz Sağıroğlu’nun suçsuz olduğu anlaşılırken, altınları çalanın Şahinaz Özvasilyalı olduğu ortaya çıktı. Sağıroğlu, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılırken, Özvasilyalı bugün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mustafa Güneş, zanlının 10-13 Temmuz 2018 tarihleri, 17.00-11.00 saatleri arasında, Karşıyaka’da, akrabası Mehmet Kardana’nın evinde kaldığı sürede yatak odasına girerek ona ait altın takıları çaldığını söyledi. Zanlının 15 Temmuz’da tutuklandığını kaydeden polis, çalınan altınların Girne’de bir kuyumcuda bulunup emare olarak alındığını açıkladı. Zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 3 bin TL nakit, 30 bin TL kefalet senedi imzalanması ve zanlının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.