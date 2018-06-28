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Hırsız Marro yakalandı

Hırsız Marro yakalandı

28 Haziran 2018 Perşembe 16:42
Hırsız Marro yakalandı

HIRSIZ MARRO YAKALANDI

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı tespit edilerek tutuklanan Nijyeryalı Sia Marro bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Gültekin Sancar, zanlının 24 Haziran tarihinde Lefkoşa’da Kadife Sokak üzerinde park halinde bulunan L.B.’ye ait kapısı kilitsiz ve penceresi açık vaziyetteki araç içerisinden 180 TL değerindeki bayan çantası ve içerisinde bulunan cüzdandaki kredi kartını çaldığını söyledi. Polis, zanlının 22 Haziran tarihinde ise Taşkınköy’de S.S.’ye ait park halindeki aracın ön koltuğunda duran bayan çantası ile içerisindeki 20 TL para ve banka kartlarını çaldığını açıkladı. Çalınan çantanın Taşkınköy’de olay yerine yakın bir arazide atılı bir şekilde bulunduğunu belirten polis, zanlının önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını söyledi.Soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu kaydeden polis, zanlının bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise çok sarhoş olduğu için çantayı çaldığını, kendine geldiğinde nereden aldığını hatırlamadığı için gelişi güzel bir yere attığını söyledi. Mahkeme zanlı hakkında bir gün tutukluluk kararı verdi.

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Son Güncelleme: 28.06.2018 16:53
Anahtar Kelimeler:
HırsızNijyeryaSia Marro
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