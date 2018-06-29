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Hırsız Marro 3 gün daha tutuklu kalacak

Hırsız Marro 3 gün daha tutuklu kalacak

29 Haziran 2018 Cuma 16:55
Hırsız Marro 3 gün daha tutuklu kalacak

Hırsız Marro 3 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı tespit edilerek tutuklanan NijyeryaSia Marro bugün ek süre talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Gültekin Sancar, zanlının 24 Haziran tarihinde Lefkoşa’da Kadife Sokak üzerinde park halinde bulunan L.B.’ye ait kapısı kilitsiz ve penceresi açık vaziyetteki araç içerisinden 180 TL değerindeki bayan çantası ve içerisinde bulunan cüzdandaki kredi kartını çaldığını söyledi. Polis, zanlının 22 Haziran tarihinde ise Taşkınköy’de S.S.’ye ait park halindeki aracın ön koltuğunda duran bayan çantası ile içerisindeki 20 TL para ve banka kartlarını çaldığını açıkladı. Çalınan çantanın Taşkınköy’de olay yerine yakın bir arazide atılı bir şekilde bulunduğunu belirten polis, zanlının 27 Haziran’da tespit edilerek gözaltına alındığını ve mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada zanlının 26 Mayıs tarihinde de Gönyeli’de O.Y.’ye ait park halindeki araçtan içerisinde 500 TL para bulunan cüzdanı çaldığını belirlediklerini söyledi. Zanlının evinde yapılan aramada çalınan banka kartlarınan birkaç tanesinin bulunduğunu kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
NijyeryaSia MarroHırsız
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