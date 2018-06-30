Hırsız aşçı tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da çalıştığı otelin mutfağından 10 kilo hellim ve 5 kilo kuru üzüm ile çaldığı gerekçesi ile üç gündür poliste tutuklu bulunan Abdurrahman Baz aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Alınan 3 günlük tutukluluk süresinde ifade vererek suçunu itiraf eden Baz, bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Adnan Kardeşler mahkemede verdiği ifadede zanlının “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru Adnan Kardeşler, zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını yapılan aramada ise depo altında gizlenmiş 10 kilo hellim, evde ise 5 kilo kuru üzümün bulunarak emare alındığını söyledi. Kardeşler, zanlının yapılan sorgulamada işlediği suçu itiraf ettiğini ifade ederek soruşturmanın tamamlandığını kaydetti. Baz’ın çalışma izinli olarak ülkede olduğuna dikkati çeken Kardeşler, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 3 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kefilin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına karar verdi.