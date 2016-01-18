Hintkenevirine 9 Ay Hapis



Evrim Kamalı

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER





Ercan’dan ülkemize giriş yaparken kilotu içerisine gizlediği 13 gram hint keneviri ile yakalanan sanık murat kantarcı aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi huzurunda açıklandı.



Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkan Ömer Güran, Yargıçlar Vedia Barkın ve Rauf Kürşat’ın sanık aleyhine oybirliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Barkın açıkladı. Barkın Sanığın 13 gram hintkeneviri ithal ve tasarruf suçundan yargılandığını ve suçlu bulunup mahkûm edildiğini belirtti. Yargıç sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi ve toplumumuzu endişelendiren suç türlerinden olduğunu belirterek butür suçlara hapislik cezası dışında bir ceza verilemeyeceğini söyledi. Yargıç Vedia Barkın sanığın mahkûm olduğu suçtan mahkeme heyeti olarak 9 ay hapse gönderilmesine karar verdiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 18.01.2016 20:27