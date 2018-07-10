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Hermane Hepatit-B hastası
HERMANE HEPATİT-B HASTASI
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Hermane Hepatit-B hastası
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Hermane Hepatit-B hastası

Hermane Hepatit-B hastası

10 Temmuz 2018 Salı 16:29
Hermane Hepatit-B hastası

Hermane Hepatit-B hastası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC muhaceretini sahte pasaport ile atlatıp Türkiye’ye giden ancak polisin fark etmesi üzerine KKTC’ye geri gönderilerek gözlatına alınan zanlı Fazel Dany Hermane, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tutuklu yargılanmasına karar verilen zanlının Hepatit-B hastası olduğu ortaya çıktı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Fazel Dany Hermane’nin 6 Temmuz tarihinde başkası adına düzenlenmiş Fransa pasaportu ile KKTC' den çıkış yapıp TC'ye gittiğini söyledi. Polis zanlının TC polisi tarafından pasaportun sahte olduğunun anlaşılması üzerine 7 Temmuz tarihinde ülkemize geri gönderildiğini ve tutuklandığını söyledi. Yapılan soruşturmada zanlının sahte pasaportla bir kez Lokmacı bir kez de Metehan sınır kapılarından ülkeye giriş çıkış yaptığının belirlendiğini ifade etti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, KKTC’de turist olarak bulunduğunu belirten polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve 2 ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi. Mahkemede söz hakkı lan zanlı ise Hepatit-B hastası olduğunu, gerektiği halde doktora götürülmeyi talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
Sahte PasaportFazel Dany HermaneHepatit-B
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