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Hemşire sevgiliden doktora inanılmaz tuzak

Adana'da bir süre arkadaşlık yaptığı 53 yaşındaki Dr. Suat Sevgen'e zorla 70 bin liralık senet imzalatıp, 500 lirasını ve kredi kartlarını gasp ettirdiği iddia edilen hemşire 25 yaşındaki Melek Metin ile 3 arkadaşı,10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hemşire sevgiliden doktora inanılmaz tuzak

Adana'da bir süre arkadaşlık yaptığı 53 yaşındaki Dr. Suat Sevgen'e zorla 70 bin liralık senet imzalatıp, 500 lirasını ve kredi kartlarını gasp ettirdiği iddia edilen hemşire 25 yaşındaki Melek Metin ile 3 arkadaşı,10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

02 Aralık 2014 Salı 13:23
Hemşire sevgiliden doktora inanılmaz tuzak
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 Merkez Seyhan İlçesi'ndeki özel bir tıp merkezinde çalışan Dr. Suat Sevgen, 23 Şubat 2013'te Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği dilekçede, hemşire arkadaşı Melek Metin ile arkadaşlarının kendisini silahla tehdit edip 500 lirası, kimlik ve kredi kartlarını gasp ettiğini ileri sürdü. Şüphelilerin ayrıca kendisine 70 bin liralık bir senet imzalattıklarını iddia eden Dr. Sevgen, "Bir süre birlikte olduk. Sonra benden yararlanmak istediğini anlayınca uzaklaştım. Uzaklaşınca da hamile olduğunu ve çocuğun benden olduğunu söyledi. Kendimden emin olduğum için kabul etmedim. 'Çocuktan kurtulmama yardımcı ol' deyince hastane masraflarını karşıladım. Ancak sonraki günlerde beni tehdit etmeye devam etti. Sonra da paramı alarak senet imzalattı" dedi.


Şikayet üzerine çalışma yapan polis, hemşire Melek Metin ile erkek arkadaşları 33 yaşındaki Enes Dopoğlu, 34 yaşındaki Muhittin Tüfekçi, 32 yaşındaki Tahir Onur Dündar ve 35 yaşındaki Soner Yarıkkaya'yı gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HEMŞİRE DE DOKTORU SUÇLADI
Diğer şüphelileri azmettirmediği gibi hiçbirini de tanımadığını ileri süren hemşire Melek Metin, "Doktor ile aynı tıp merkezinde çalışırken tanıştık. Kendisinden hamile kaldım. İlk önce doğurmamı istedi. Fakat daha sonra 5'inci ayda bana düzenlemiş olduğu bir komplo ile çocuğumu öldürdü. Ben konuyla ilgili kendisinden şikayetçi oldum. Hakkında dava açtım. Şikayetimi geri çekmem için ölümle tehdit etti. Bu yüzden şikayetçimi geri aldım. 'Kendi isteğimle çocuğumu aldırdım' diye ifade vermemi istedi. Kabul etmediğim için benden intikam almak istiyor. Kendisine açtığım 500 bin liralık tazminat davasından vazgeçtim. 70 bin liralık senetle mi uğraşacağım? Diğer şüphelileri ise hiç tanımıyorum. Asıl suçlu doktorun kendisidir" diye konuştu.

CEZA ALDILAR
Tutuksuz 5 sanık 'nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 32'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Hemşire Melek Metin ile diğer sanıklar suçlamayı kabul etmedi. Metin, son sözünde, "Çocuğumu zorla aldırdı, şuan mezarını bile nerde olduğunu bilmiyorum. İstesem o zaman para alırdım, senetten de haberim yok" dedi. Mahkeme heyeti, hemşire Melek Metin ile diğer sanıklardan Enes Dopoğlu, Muhittin Tüfekçi, ile Tahir Onur Dündar'ı 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı, sanık Soner Yarıkkaya ise beraat etti. Sanıklar, cezaları Yargıtay'ca onanırsa cezaevine girecek.

Son Güncelleme: 02.12.2014 13:30
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