Hazar tutuksuz yargılanacak

Hazar teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de aralarında çıkan tartışma sonucu kız arkadaşı Valentina Özkır’ı banyoda bıçakladığı iddiası ile tutuklanan Hüseyin Hazar, aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Hazar, bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, Hüseyin Hazar’ın “Yaralama” suçundan tutuklandığını anlattı.

Yavuz, olayın Girne’de Mersin Caddesi Kavaz Sitesi’nde meydana geldiğini anımsatarak, zanlı ile kız arkadaşı Valentina Özkır arasında tartışma yaşandığını ve zanlının Özkır’ı banyoda göğsünden bıçakla iki kez yaraladığını kaydetti.

Hazar’ın, Özkır’ı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürdüğü ve doktor ve hemşireyi ikna ettikten sonra hastaneden ayrılıp Özkır’ın kız kardeşini almak için havaalanına gittiğini kaydeden polis, zanlının yolcu karşılarken yakalandığını ifade etti. Yavuz, Özkır’ın sabah saatlerinde taburcu olarak Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de ek ifade vererek, şikâyetini geri çektiğini ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının davası görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kefilin imza edeceği 50 bin TL kefalet ve 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.