banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95305
ALTIN
187.170
DOLAR
4.7486
STERLİN
6.2232
EURO
5.5556
Tacizci askerler tutuklu yargılanacak
TACİZCİ ASKERLER TUTUKLU YARGILANACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Koçin 4 gün daha tutuklu kalacak
BABASINI BIÇAKLADI
Ahmed tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Hazar tutuksuz yargılanacak

Kız arkadaşını bıçakladı

Hazar tutuksuz yargılanacak

Kız arkadaşını bıçakladı

23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:37
Hazar tutuksuz yargılanacak

Hazar teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de aralarında çıkan tartışma sonucu kız arkadaşı Valentina Özkır’ı banyoda bıçakladığı iddiası ile tutuklanan Hüseyin Hazar, aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Hazar, bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, Hüseyin Hazar’ın “Yaralama” suçundan tutuklandığını anlattı.

Yavuz, olayın Girne’de Mersin Caddesi Kavaz Sitesi’nde meydana geldiğini anımsatarak, zanlı ile kız arkadaşı Valentina Özkır arasında tartışma yaşandığını ve zanlının Özkır’ı banyoda göğsünden bıçakla iki kez yaraladığını kaydetti.

Hazar’ın, Özkır’ı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürdüğü ve doktor ve hemşireyi ikna ettikten sonra hastaneden ayrılıp Özkır’ın kız kardeşini almak için havaalanına gittiğini kaydeden polis, zanlının yolcu karşılarken yakalandığını ifade etti. Yavuz, Özkır’ın sabah saatlerinde taburcu olarak Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de ek ifade vererek, şikâyetini geri çektiğini ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının davası görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kefilin imza edeceği 50 bin TL kefalet ve 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin HazarValentina ÖzkırKız ArkadaşBıçakladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tacizci askerler tutuklu yargılanacak
Tacizci askerler tutuklu yargılanacak
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Koçin 4 gün daha tutuklu kalacak
Koçin 4 gün daha tutuklu kalacak
Ahmed tutuklu yargılanacak
Ahmed tutuklu yargılanacak
Vurdu 1 gün daha tutuklu kalacak
Vurdu 1 gün daha tutuklu kalacak
3 genç tutuklandı
3 genç tutuklandı
Güzelyurt ve Alayköy’de yangın
Güzelyurt ve Alayköy’de yangın
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor
10 yaşındaki kız çocuğu agır yaralandı
10 yaşındaki kız çocuğu agır yaralandı
Ani ölüm
Ani ölüm

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim