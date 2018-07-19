Hazar 5 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de dün gece aralarında tartışma çıktığı iddiasıyla kız arkadaşı Valentina Özkır’ı banyoda bıçakladığı iddiası ile tutuklanan Hüseyin Hazar, aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Valentina Özkır, yoğun bakım servisinden çıkarılırken iç kanama geçirme tehlikesi olduğu açıklandı. Zanlı Hazar, ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, Hüseyin Hazar’ın “Yaralama” suçundan tutuklandığını anlattı. Müfettiş Muavini, olayın dün akşam saat 20.15 sıralarında Girne’de Mersin Caddesi Kavaz Sitesi’nde meydana geldiğini söyledi. Yavuz, zanlı ile kız arkadaşı Valentina Özkır arasında tartışma yaşandığını ve zanlının Özkır’ı banyoda göğsünden bıçakla iki kez yaraladığını kaydetti. Hazar’ın, Özkır’ı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürdüğü ve doktor ve hemşireyi ikna ettikten sonra hastaneden ayrılıp Özkır’ın kız kardeşini almak için havaalanına gittiğini kaydeden polis, zanlının yolcu karşılarken yakalandığını ifade etti. Özkır’ın yoğun bakım servisinden normal servise alındığını kaydeden Yavuz, Özkır’ın iç kanama geçirme tehlikesi olduğunu ve soruşturmanın seyrinin değişebileceğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Yavuz, zanlı Hazar’ın 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının soruşturma maksatlı 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.