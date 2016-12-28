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28 Aralık 2016 Çarşamba 16:28

Hayatının Şokunu Yaşadı

Hayatının Şokunu Yaşadı
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Hayatının Şokunu Yaşadı
Kuyumcu soygunundan dolayı tutuklanan Kıbrıslı Rum’un avukatı savunmadan vazgeçti.

Gazimağusa’da geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen “Emtaş Kuyumculuk” soygunu kapsamında tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum Pavlos Pavlikkas, dün mahkeme tarafından 2 ayı geçmemek şartı ile davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderildi. Tutukluluk talebine önceki gün itiraz eden ve tanık dinletmek amacı ile mahkemeden tehir talep eden avukat Öner Şerifoğlu, dünkü duruşmanın başlangıcında müvekkili ile görüş ayrılığına düştüğünü ve müvekkilinin avukatlığından çekilmek istediğini söylerken, mahkeme salonunda avukatının kararını duyan Pavlikkas, adeta şok yaşadı.

Yeni avukat talebe itiraz etmedi
Mahkemenin kısa bir ara vermesinin ardından zanlının avukatlığını Batur Sağlamer üstlendi. Sağlamer, polisin cezaevi talebine itirazı olmadığını belirtirken, mahkemeden istenen tutukluluk süresini 2 ay ile sınırlamasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, KKTC ile hiçbir yasal bağı bulunmayan ve yargılanmaktan kaçması kuvvetle ihtimal olan zanlının davaları görüşülünceye kadar ve her halükarda 2 ayı geçmeyecek bir süre, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.


Diyalog



 
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