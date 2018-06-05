Havadan, karadan ve denizden uyuşturucu ile geliyorlar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkeye dün sabah saatlerinde Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapmak isteyen’in üzerinde uyuşturucu bulundu. Tutuklanan zanlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman olayla ilgili bulguları aktardı. Duman zanlı Murat Değer’in dün sabah saat 08.30 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapmak isterken yakalandığını anlattı. Polis, zanlının giriş işlemlerini yaptığı esnada detektör köpeğin tepki vermesi sonucu görevli polis ekipleri tarafından üzerinin arandığını ve giymekte olduğu pantolonunun kemerinin altında gizlenmiş vaziyette 6 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini kaydetti. Polis zanlının suçüstü tutuklandığını yapılan sorgulamada suçunu itiraf ederek gönüllü ifade verdiğini soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.