Polisiye Olaylar:
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15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:31

Hatıra Olarak Saklamış

Hatıra Olarak Saklamış
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Hatıra İçin G3 Mermisi Sakladı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde öğrenci olarak bulunan ve kiralamış olduğu evde bulduğu G3 mermisini hatıra amaçlı yanına alan zanlı Oğulcan Bekâr Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken yakalandı. Tutuklanan zanlı bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Ülger olayla ilgili bulguları aktardı. Ülger huzurda bulunan zanlı Oğulcan Bekâr’ın 14 Temmuz tarihinde saat 23.00 sıralarında, Ercan Havalimanından çıkış yapmak istediği esnada bagajında yapılan Xray kontrolünde bir adet 7.62 mm çapındaki canlı G3 mermisi bulunması üzerine tutuklandığını söyledi. Polis zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduğunu başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 
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Oğulcan BekârG3 Mermi
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