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Hastanede taciz

Hastanede taciz

24 Temmuz 2018 Salı 18:37
Hastanede taciz

Hastanede taciz

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi amaçlı kalmakta olan 22 yaşındaki Z.E. isimli kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Kudret Evli bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis Memuru İbrahim Tozi, zanlının dün 09.00 sıralarında Lefkoşa’da Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi içerisinde, tedavi amaçlı kalmakta olan 22 yaşındaki Z.E. isimli kadının yanına giderek kulağına “çok güzelsin“ diye fısıldadıktan sonra sol eli ile kalçasını sıkıp “rujun taştı“ diyerek dudağına dokunmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Z.E.’nin davranış bozukluğundan dolayı hastanede tedavi gördüğünü ve doktorundan yapılan soruşturmada ifade verme yetisi olup şikayetçi olmaya ehli olduğunun tespit edildiğini kaydeden polis, zanlının aynı gün şikayet üzerine tutuklandığını belirtti. Zanlının yazılı dava tebliğinde kendisine okunan “Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz” suçlarını kabul etmediğini, KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden polis, zanlının denetimli serbestlikten faydalanarak 14 günde bir Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrole gidip ilaçlarını temin ettiğini ve doktordan yapılan soruşturmada ceza-i ehliyetinin olduğu tespit edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada 2 gün polise ispatı vücut yapması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Barış Ruh Ve Sinir HastalıklarıKudret Evli
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