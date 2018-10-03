Hastane kantincisi sapık çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Özel bir hastanede kantinci olarak çalışan zanlı Veli Taşcıoğlu hastane içerisinde bulunan bir odaya yerleştirdiği gizli kamera ile orada soyunan bir kadının görüntülerini kaydettiğinin tespit edilmesi üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlı Veli Taşcıoğlu’nun 2 Ekim tarihinde saat 8.00 raddelerinde Lekoşa'da Özel bir hastanede kantinci olarak çalıştığını söyledi. Polis zanlının daha önceden temin ettiği kamerayı hastanede görevli Genel Cerrah T.K’ün odası içerisine gizlice yerleştirerek, oda içerisinde üniformasını giymekte olan N.A isimli kadının özel hayatını ihlal edip, çıplak görüntülerini kayıt ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve söz konusu kamera cihazının emare alınarak incelenmek üzere PGM Data inceleme şubesine gönderildiğini söyledi. Polis memuru Ergüleç data inceleme şubesinden temin edilen bilgide N.A’nın görüntüleri ile başka kadınlarında görüntülerinin tespit edildiğini belirtti. Polis söz konusu görüntülerin bulunması üzerine zanlının tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edileceğini ayrıca kamera ve cep telefonunun incelenmesinin devam ettiğini belirterek zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.