Haspolat’ta iş kazası

HASPOLAT’TA İŞ KAZASI



Haspolat’ta Gürdağ Çakıl İşletmelerine ait tesiste, Zafer İqabal (E-41) kaynak işi yaparken 5.4 metre yükseklikten düştü. Bahse konu şahıs kafası ve muhtelif yerlerinden yaralandı.



Polisten verilen bilgiye göre, kaza, İqabal’ın dün tahta rayın üzerinde oksijen kaynağı yaptığı sırada, üzerinde durmuş olduğu tahta rayın yuvasından çıkması sonucu meydana geldi.İqabal, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedaviyi müteakip cerrahi serviste müşahede altına alındı