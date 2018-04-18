Haspolat’da yangın

17.04.2018 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Haspolat’da Ceylan Karakol mevkiinde Polat BAYUR’a ait tarla içerisinde bulunan elektrik tellerinin muhtemelen biri birine değerek kıvılcım atması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 15 dönüm biçilmemiş arpa, 8 dönüm kuru ot, 200 metre tel kablo ile 50 adet çam ağacı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.