Haspolat’da yangın

HAPOLAT SANAYİ BÖLGESİNDE YANGIN

Dün saat 15.30 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde, M.Ö.(E-53) tedbirsizliği ve ihmalkarlığı sonucu iş yerinde spiral makinesi ile demir kestiği esnada makineden çıkan kıvılcımların iş yeri yanında bulunan dere yatağı içerisindeki kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında üç dönümlük alan içerisinde bulunan kamışlık ve kuru ot tamamen, Fethi Gamsızoğlu’na ait çinkodan mamul ağıl ise kısmen yanarak zarar gördü.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.