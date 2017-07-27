Polisiye Olaylar:
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27 Temmuz 2017 Perşembe 13:44

Haspolat’da Uyuşturucu Operasyonu

Haspolat'da Uyuşturucu Operasyonu
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Haspolat’ta gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Mussulla Thomas Reuben tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor, alınan ihbar üzerine 26 Temmuz tarihinde saat 10.30 raddelerinde Haspolat bölgesinde UKÜ yurtlarında gerçekleştirilen operasyonda zanlı Mussulla Thomas Reuben’in polisi fark etmesi üzerine odasına koştuğunu ve tasarrufunda bulunan 21 paket şeklinde toplam ağırlığı yaklaşık 5 gram olan sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi imha etmeye çalışırken suçüstü yakalandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz yeni olduğunu zanlının vermiş olduğu ifade doğrultusunda aranan 1 kişinin daha olduğunu belirtti. Polis tahkikatın selameti açısından zanlının ilk etap da soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 
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Haspolat’da Uyuşturucu Operasyonu
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