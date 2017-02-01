Haspolat’da Uyuşturucu Hap Operasyonu

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Haspolat’ta polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Hakan Erkoç ve mesele ile ilgili Mehmet Kemal Öztırak tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam Haspolat bölgesinde 31 Ocak tarihinde, saat 12.00 raddelerinde gerçekleştirilen operasyonda huzurda bulunan zanlı Hakan Erkoç’un tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 adet hap bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada zanlı Erkoç’un tasarrufunda bulunan uyuşturucu hapları 26 Ocak tarihinde kendisine Türkiye’den misafir olarak gelen zanlı Mehmet Kemal Öztırak’ın Ercan Havaalanından 150 adet olarak getirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis çavuşu zanlı Hakan Erkoç’un ayrıca ülkemize 19 Ocak tarihinde Türkiye’de daha önceden yurt dışından temin etmiş olduğu, kimlik kartı üzerine kendi fotoğrafını yapıştırmak suretiyle sahnelediği TC kimlik kartı ile KKTC’ye giriş yaptığının da tespit edildiğini söyledi. Polis çavuşu Erkan Karam ayrıca zanlı Erkoç’un tasarrufunda uyuşturucu satışından elde ettiği düşünülen 2965 TL nakit paranın da bulunduğunu, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu ve zanlıların ilk etap da soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Erkoç Türkiye’de sorunları olduğundan ötürü bu yola başvurduğunu ve hapları da kendi kullanımı için arkadaşından getirmesi için rica ettiğini söyledi. Zanlı Öztırak ise Türkiye’den KKTC’ye karısı ile arasında olan sorundan ötürü hava değişmek için geldiğini ve arkadaşı olan Erkoç’un kendisinden rica etmesi üzerine uyuşturucu hapları kendisine getirdiğini söyledi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdiler