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Haspolat’da hırsızlık
HASPOLAT'DA HIRSIZLIK
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Haspolat’da hırsızlık

4 genç tutuklandı

Haspolat’da hırsızlık

4 genç tutuklandı

25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:52
Haspolat’da hırsızlık

24.08.2018 tarihinde, 20:00-20:30 saatleri arasında, Haspolat Sanayi Bölgesinde, henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen ambarın bahçe kapısı İ.A.(E-19), U.Ç.(E-18), M.G.(E-17), S.A.(E-17) tarafından hasar yapmaksızın açılarak içeriye girildikten sonra tasarruflarında bulunan çekiç ile ambar kapısının kilidini kırıp hasara uğratıp ambar içerisinde bulunan su tesisatında kullanılan muhtelif demir parçalarını çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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