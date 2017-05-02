Polisiye Olaylar:
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02 Mayıs 2017 Salı 14:07

Haspolat’da Bonzai Operasyonu

Haspolat'da Bonzai Operasyonu
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Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta alınan ihbar üzerine Nijerya uyruklu zanlı Chika Victor İbeleme ‘nin ikametgâhında polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Chika Victor İbeleme’nin, 1 Mayıs 2017 tarihinde, 13.45 – 14.30 saatleri arasında, ikametgâhında yapılan arada 5 küçük paket şeklinde toplamı yaklaşık 1 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca zanlının üzerinde yapılan aramada cebinde uyuşturucu satışından kazandığı düşünülen 200 TL nakit parada bulunduğunu ve emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının ilk etap da 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.  
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Haspolat’da Bonzai Operasyonu
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