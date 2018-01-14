Haspolat’da Bonzai Operasyonu

Haspolat’da 100 gram bonzai operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat bölgesinde ikamet eden zanlı Mussula Thomas Reuben’de uyuşturucu olduğu ve satışını yaptığı bilgisi alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda ev sahibi ve müşteri Şevket Özakan suçüstü yakalandı. Zanlılar bugün Lefkoşa’da nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Halil Dümenci olayla ilgili bulguları aktardı. Dümenci huzurda bulunan zanlı Mussula Thomas Reuben’de uyuşturucu olduğu ve satışını yaptığı bilgisi üzerine konu şahsın ikametgâhına 13 Ocak tarihinde, 18.15 sıralarında yapılan operasyonda söz konusu evde müşteri olarak bulunan zanlı Şevket Özakan’ın tasarrufunda 3 ayrı paket içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında madde bulunarak emare aldı. Zanlı Özakan’nın tutuklandığını belirten polis memuru akabinde ev sahibi zanlı Mussula Thomas Reuben’in üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 100 miligram ağırlığında bulunduğunu söyledi. Polis zanlı Reuben’in ikametgâhı içerisinde yapılan aramada ise mutfak kısmında 16 ayrı paket şeklinde yaklaşık 5 gram, bir poşet içerisinde ise yaklaşık 20 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Halil Dümenci suç üztü tutuklanan zanlıların şubeye celp edildiğini ve birer gönüllü ifade verdiklerini, zanlı Özakan’ın ifadesinde tasarrufunda bulunan maddeyi zanlı Reuben’den aldığı itirafında bulunduğunu belirtti. Polis zanlı Reuben’in ise ifadesinde tasarrufunda bulunan konu maddeyi Ocak ayı içerisinde 50 gram olarak 1000 TL karşılığında bir şahıstan aldığını ve bir kısmını kullandığı bir kısmını da satarak 650 TL para kazandığını itiraf ettiğini söyledi. Polis zanlı Reuben’in ayrıca Aralık ayı içerisinde yine söz konusu şahıstan 50 gram sentetik cannabinoid aldığını ve 10 gramını içerek tükettiğini geriye kalan 40 gramını ise gramı 100 TL’den 4000 TL karşılığında başka şahıslara sattığını da aktardı. Polis memuru Dümenci mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca kayıp olduğuna inanılan emarelerinde olduğunu belirterek zanlıların ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

13.01.2018 tarihinde, saat 18:15 sıralarında, Haspolat’ta M.T.R (E-34)’nin ikametgahında yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 20 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Akabinde konu ikametgahta Ş.Ö. (E-26)’nün tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.