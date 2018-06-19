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Hasan İşlek teminatla serbest

Hasan İşlek teminatla serbest

19 Haziran 2018 Salı 20:33
Hasan İşlek teminatla serbest

Hasan İşlek teminatla serbest

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Dikmen’de 2017 yılında S.K isimli kadına tecavüz ettiği gerekçesi ile arandığı sırada Güney Kıbrıs’a kaçan zanlı Hasan İşlek, bugün sabah saatlerinde KKTC makamlarına haber vererek Metehan sınır kapısına gelip teslim oldu. Teslim olan İşlek, çıkarıldığı mahkeme tarafından teminatla serbest bırakıldı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Boğaz Karakolu’nda görevli polis Hasan İşlek’in “Cinsel tecavüz”, “Ciddi darp” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis, olayın Temmuz ayında Dikmen’de yaşandığını zanlının ise olayın hemen ardından yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve dün sabah saatlerinde yeniden ülkeye giriş yaptığı esnada tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının birçok sabıkası olduğuna vurgu yaptı. İşlek’in KKTC vatandaşı olduğuna dikkati çeken polis zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlını yasaklayarak, 15 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı birer kefilin imza edeceği 150’şer bin TL’lik kefalet senedi ve 300 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

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Son Güncelleme: 19.06.2018 20:49
Anahtar Kelimeler:
Hasan İşlekTecavüz
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