Harup hırsızları tutuksuz yargılanacak

Harup hırsızları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta bir gün arayla T.E.’nin bahçesine izinsiz girerek üç torba harnup çaldıkları izlenen kamera görüntülerinde tespit edilen Hasan Topaloğulları ve Hanife Demirel aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhlerinde alınan bir günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar, teminat talebiyle bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlılar Hasan Topaloğulları ve Hanife Demirel’in “Ürün sirkatı” ve “Mülke tecavüz” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru, zanlıların 9-10 ağustos tarihleri arasında Alsancak’ta T.E.’nin bahçesine izinsiz girerek “Mülke tecavüz” suçu işledikten sonra, üç torba harnup çaldıklarını söyledi.

Şikâyetin ardından bölgedeki kamera görüntülerinin incelenerek, zanlıların olay günü kullandıkları HG 799 plakalı aracın Güzelyurt’ta tespit edildiğini aynı gün zanlıların da mahkeme emri ile tutuklanarak Lapta Karakolu’na teslim edildiklerini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı birer kefilin imza edeceği 10’ar bin TL’lik kefalet senedi imza ederek, serbest bırakılmalarına karar verdi.