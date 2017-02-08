Polisiye Olaylar:
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08 Şubat 2017 Çarşamba 13:22

Haraç Alamayınca Adam Kaçırdılar

Haraç Alamayınca Adam Kaçırdılar
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Hem kaçırdılar hem darp ettiler hem de cebindeki paraları aldılar

Pazartesi akşamı saat 20.30 sıralarında, Gazimağusa’da E.U. (E-40), Ö.Y. (E-48), M.A. (E-32), T.G. (E-35), ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahıs, KKTC’ye ön izinle çalışmak maksadıyla gelmelerini sağlamış oldukları, Muhammad Sajit PERVEZ ve Muhammad Ali RAZA’yı kendilerine buldukları iş karşılığında para vermedikleri gerekçesiyle, kalmakta oldukları ikametgahtan zorla alıp, E.U.’nun yönetimindeki aracın bagajına koyarak, Lefkoşa’da bir adrese götürüp, burada adı edilenleri zorla alıkoyarak, ciddi bir şekilde darp edip, şiddet tehdidinde bulunduktan sonra üzerlerinde bulunan 1400 ABD doları ile 800 TL’yi TL nakit parayı zorla almak suretiyle soygun suçunu işlemişlerdir.

Akabinde adı edilenlere yurt dışında ikamet eden ailelerini telefonla arattırıp, kendilerine toplam 8000 Euro para göndermemeleri halinde adı edilenleri öldürecekleri yönünde tehdit etmişlerdir. E.U., Ö.Y. ve M.A. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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