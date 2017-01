Hapı Yuttuk

HAPI YUTTUK



Narkotik ekiplerinin Girne ve Lefkoşa’da gerçekleştirdikleri operasyonda son iki hafta içerisinde 22 kişi tutuklandı. Polis, 2 bini aşkın uyuşturucu hap ve gramlarca uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddeler havaalanı, limandan ülkeye getirilmeye çalışılırken ele geçirilirken, kimi zanlı trafikte, kimisi sokakta, kimisi park halindeki araçta baygın kimisi de şüpheli görülerek yakalandı. İki hafta süresince mahkeme koridorlarındaki uyuşturucu trafiği dikkati çekerken, uyuşturucudan tutuklanan 22 zanlıdan 18’i hakkındaki soruşturma tamamlanarak teminata bağlandı.6 Ocak-20 Ocak tarihleri arasında yaşanan narkotik olaylar ve tutuklanan isimler ise şöyle: Girne’de 19 Ocak tarihinde şüpheli vaziyette park halinde görülen araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Araç içerisinde bulunan ve aracın sürücüsü Mert Altınok, Mehmet Bülbül, Nihat İskifoğlu ve Rifat Bilir soruşturma amaçlı tutuklandı. Zanlıların üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada 10 gramı aşkın bonzai türü uyuşturucu bunulurken, dört zanlı hakkındaki soruşturma devam ediyor.Servet Kocaman isimli zanlı ise 18 Ocak tarihinde Ercan Havaalanı’nda 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalandı. Yine 14 Ocak tarihinde Ercan’dan ülkeye giriş yapmaya çalışan Uğur Gença ve Can Güneş’te narkotik detektör köpeği sayesinde üzerlerinde 3’er gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalandı. Ercan’da yakalanan üç zanlıda yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Girne’de 17 Ocak tarihinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda ise Edip Ali Dirensoy, Mert Kızılkaya ve Asil Kocaoğlan isimli zanlılar tutuklandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu hazırlamakta yarayan birçok gereç ile hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda da Sedat Balı isimli zanlının evinde 908 adet uyuşturucu hap, 6 gram hap parçaları, 6 gram uyuşturucu toz ve 4 gram bonzai ele geçirildi.17 Ocak tarihinde tutuklanan zanlı 19 Ocak tarihinde mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Gönyeli’de 16 Ocak tarihinde 20 Temmuz Sokak üzerinde trafik kazası yapan Mehmet Ali Ulçay’ın şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Pantolonunun cebinde 3 gram sentetik cannabinoid bulunan zanlı soruşturmanın ardından teminata bağlandı.Lefkoşa’da 11 Ocak tarihinde aldığı ihbar üzerine uyuşturucu suçlarından sabıkalı Mehmet Kılıç’ın evinde arama yapan polis, 93 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Soruşturma amaçlı 11 gün poliste tutulan zanlı önceki gün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı. Yine 11 Ocak tarihinde içinde bulundukları araçta 3 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu bulunan Kudret Evli ile Ümit Ertuğrul yakalandı. İki zanlı yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen narkotik polisi, 9 Ocak tarihinde ise Girne Turizm Limanı’nda Tır dorsesi içerisinde ülkeye sokulmak istenen bin 665 uyuşturucu hap ile ülkeye daha önce ithal edilen ve otlar arasına gizlenen 124 hap ele geçirdi. Suçla bağlantılı tutuklanan Cengiz Alkaya, Hüseyin Salın ve Serkan Aygün 10 gün süren tutukluluğun ardından 19 Ocak tarihinde yargılanmak üzere 2 ay süre ile cezaevine gönderildi. 6 Ocak tarihinde Lefkoşa’da Mücahitler Parkında da şüpheli görülen ve üzerinde aramada 3 gram bonzai türü uyuşturucu madde bulunan zanlı Ahmet Gökdoğan ve meseleye bağlantısı olduğu düşünülen zanlı Leonard Chukwuemeka Agams tutuklandı. Her iki zanlı yargılanmak üzere teminata bağlandı.Lefkoşa- Girne anayolu üzerinde 4 Ocak tarihinde Boğazköy yolunda ise araçta baygın vaziyette bulunan Ahmet Oğuz ile araçta bulunan Hakan Alır’ın uyuşturucu kullandıkları belirlenirken, araçta uyuşturucu madde bulundu. Her iki zanlı haklarındaki soruşturma tamamlanarak teminata bağlandı.Star Kıbrıs