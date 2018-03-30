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Hap Zanlısı 4 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Hap Zanlısı 4 Gün Daha Tutuklu Kalacak

30 Mart 2018 Cuma 19:05
Hap Zanlısı 4 Gün Daha Tutuklu Kalacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde üniversite eğitimi gören Libyalı öğrenci zanlı Basher Sami Seid Alrokhsi Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Zeyna tarafından tespit edilerek tutuklandı. Zanlı bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam huzurda bulunan zanlı Basher Sami Seid Alrokhsi’nin 27 Mart 2018 tarihinde saat 11.00’de Ercan Havaalanı’ndan giriş yaptığı sırada narkotik köpeği Zeyna’nın tepki vermesiyle yapılan aramasında üzerinde ve sırt çantasında kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ve zanlının bagajı olmadığını beyan ettiğini kaydetti. Polis serbest bırakılan zanlının takibe alındığını ve bant üzerinde dönen kırmızı renk valizini aldıktan sonra valizinde yapılan aramada çikolata kutusu içinde 136 adet turuncu renkli hap bulunduğunu söyledi. Polis çavuşu Karam emare alınan haplarla zanlının tutuklandığını belirtti. Polis akabinde zanlının Gönyeli’de ikamet ettiğinin belirlendiğini ancak kaldığı daireyi ısrarla yanlış beyan ettiğini belirterek yapılan soruşturmada zanlının kaldığı dairenin tespit edildiğini ve yapılan aramada içerisinde oturma odasındaki çekyatın içinde üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan iki adet şeffaf renk naylon, öğütücü ve cam nargile bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis ayrıca zanlının valizinde bulunan çikolata kutusunun benzerinin de evde bulunduğunu ve emare yapıldığını aktardı. Zanlının aynı gün doktor kontrolünden geçirildiğini söyleyen Karam, gönüllü ifade vermediğini belirtti. Polis çavuşu Karam, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve alınan ifadelerin teyit tekzip edileceğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 30.03.2018 19:11
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuHapBasher Sami Seid Alrokhsi
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