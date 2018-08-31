Hap zanlılarına ek tutukluluk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili olarak tutuklanan zanlılar Serkan Akgün ve Hasret Şen aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Zanlılar ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam 28 Ağustos 2018 tarihinde, saat 00.10 sıralarında, Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda zanlı Serkan Akgün’ün tasarrufunda 100 tane uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare alındığını söyledi.

ithal ettiklerini itiraf ettiler

Polis, zanlı Serkan Akgün’ün, Hasret Şen ile birlikte kaldıkları ikametgahta ise yapılan aramada 737 adet hap daha bulunarak emare alındığını belritti. Polis çavuşu Karam, hapları zanlıların 19 Haziran 2018 tarihinde 1700 adet olarak Ercan Havalimanı’ndan ithal ettiklerini itiraf ettiklerini söyledi.

“5 gün daha tutuklu kalacaklar”

Karam, zanlıların hapların 863 tanesini ismi tespit edilen ve edilemeyen birçok kişiye sattıklarının belirlendiğini belirterek aranan şahısların olduğunu belirterek soruşturmanın halen tamamlanmadığını ve salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 5 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların soruşturmanın selameti için 5 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.