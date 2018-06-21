Hap zanlıları tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yeşil reçeteye tabi olan, bağımlılık durumlarında kullanılan Suboxane isimli hapları cezaevine sokup, tanesi 100 liraya sattıkları öne sürülen Münevver Özer Soyer ile Mahmut Saymaz hakkında soruşturma tamamlanarak dün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 17 Haziran 2018 tarihinde zanlı Soyder’in Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden yeşil reçete ile verilen Suboxane isimli hapı cezaevine sokacağı bilgisi aldıklarını ve aynı gün zanlının cezaevine tespit edilerek gözaltına alındığını, üzerinde yapılan aramada ise birşey bulunamadığını söyledi. Polis, zanlının evinde de arama yapıldığını, yatak odasında 10 adet Suboxane ilaç ve 45 adet Rivoksil hap bulunduğunu aktardı. Zanlının ifadesinde cezaevine sokacağı 36 hapı ağzında sakladığını, cezaevinden çıkarken attığını söylediğini ve zanlının gösterimi ile söz konusu yere gittiklerini yadeden polis, yerde naylon içerisinde muhtemelen üzerinden araçlar geçtiği için toz haline gelen hapları bulduklarını açıkladı. Polis, zanlının söz konusu hapları Mahmut Saymaz’dan aldığını söylediğini, Saymaz’ın da Girne’de tespit edildiğini, evinde yapılan arama 1 adet hap bulunduğunu kaydetti. Polis, her iki zanlının ifade verip suçlarını kabul ettiklerini, zanlı Saymaz’ın Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden yeşil reçete ile Rivoksil alma hakkı olduğunu ancak satma iznim bulunmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkame her iki zanlı için ikişer kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması ve 3 bin TL nakdi teminat yatırmaları şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.