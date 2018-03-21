Hap Zanlıları Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün Girne’de düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan, 247 adet hap ile ilgili tutuklanan Serkan Can, Mustafa Şimşek ve Hasan Nalbant bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı. Ülkeye 350 adet olarak sokulan hapların 103 tanesinin zanlılar tarafından satıldığı belirtildi. Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, 9 Mart 2018 tarihinde Girne’de düzenlenen operasyonda zanlı Selkan Can’ın üzerinde 247 hap bulunduğunu söyledi.

Bazı şahıslara sattılar

Tutuklanan zanlının ifadesi doğrultusunda zanlılar Mustafa Şimşek ile Hasan Nalbant’ın da gözaltına alındığını belirten polis, üç zanlından alınan ifadede ortaklaşa karar vererek uyuşturucu almayı planladıklarını, zanlı Nalbant’ın ise 7 Mart tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye 350 adet hap soktuğunu söyledi. Polis, yapılan soruşturmada zanlıların 103 adet hapı Girne’de bilmedikleri şahıslara para karşılığında sattıklarını itiraf ettiklerini kaydetti. Polis, hapların alınması için parayı zanlı Şimsek’in verdiğini ve üç zanlının ortaklaşa sattıklarını söyledi. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Şimsek’in tutuklanmadan önce ablası ile abisine büyük bir suç işlediğini, ülkeden kaçması gerektiğini söylediğini ancak ailesinin ona teslim olması yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti.Suçun ağır cezalık bir suç olduğunu, zanlıların serbest kalması halinde kaçabileceğini kaydeden polis,zanlı Selkan Can’ın 2014 yılında dört kök hintkeneviri ziraat suçundan hüküm giydiğini belirtti.Zanlı Can’ın vatandaş olduğunu, Nalbant’ın çalışma izinsiz ülkede çalıştığını,zanlı Şimsek’in ise çalışma izni ile ülkede bulunduğunu açıklayan polis, üç zanlının da teminata bağlanmasını talep etti.Zanlılardan Şimşek ile Nalbant’ın avukatları tutuklu yargılamaya itiraz etse de mahkeme, işlenen suçun ağırlığına, bulunan hapların miktarına bakarak zanlıların tutuklu yargılanmalarına ve bu amaçla 2 ay süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verd.