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Hap Zanlıları Tutuklu Yargılanacak

Hap Zanlıları Tutuklu Yargılanacak

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:31
Hap Zanlıları Tutuklu Yargılanacak

Hap Zanlıları Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyon sonucunda tasaruflarındaki yüklü miktardaki uyuşturucu hap ile yakalanan zanlılar Serkan Akgün ve Hasret Şen bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam 28 Ağustos 2018 tarihinde, saat 00.10 sıralarında, Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda zanlı Serkan Akgün’ün tasarrufunda 100 tane uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlı Serkan Akgün’ün, Hasret Şenile birlikte kaldıkları ikametgahta ise yapılan aramada 737 adet hap daha bulunarak emare alındığını belritti.

İthal ettiklerini itiraf ettiler

Polis çavuşu Karam, hapları zanlıların 19 Haziran 2018 tarihinde 1700 adet olarak Ercan Havalimanı’ndan ithal ettiklerini itiraf ettiklerini söyledi. Karam, zanlıların hapların 863 tanesini ismi tespit edilen ve edilemeyen birçok kişiye sattıklarının belirlendiğini aktardı. Polis çavuşu Erkan Karam, TC vatandaşı olan zanlıların yargılanmaktan kaçabileceğini belirterek tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Cezaevinde bekleyecekler

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların, zanlıların yurtdışına kaçabileceğine bulgu yapıp, 45 günü aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Serkan Akgün Hasret ŞenUyuşturucu Hap
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