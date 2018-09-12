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Hap soruşturmasında yeni tutuklu

Hap soruşturmasında yeni tutuklu

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:00
Hap soruşturmasında yeni tutuklu

Hap soruşturmasında yeni tutuklu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyon sonucunda tasarruflarındaki yüklü miktardaki uyuşturucu hap ile yakalanan zanlılar Serkan Akgün ve Hasret Şen’den uyuşturucu hap aldığı tespit edilene zanlı Enes Toprağa da tutuklanan bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam 28 Ağustos 2018 tarihinde Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında 837 adet uyuşturucu hap bulunan zanlılar Serkan Akgün ve Hasret Şen’den hap aldığı tespit edilen zanlı Enes Toprağa’da dün tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Karam, zanlı Toprağa’nın Serkan Akgün ve Hasret Şen’in ithal ettikleri haplardan beş tanesini aldığının tespit edilmesi üzerine tutuklandığını ve tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan bin 70 TL’nin de bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının soruşturma maksatlı iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 12.09.2018 18:26
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu HapEnes ToprağaSerkan Akgün Hasret Şen
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