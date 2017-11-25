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25 Kasım 2017 Cumartesi 09:13

HALA SULTAN HIRSIZLARI YAKALANDI

İngiltere’den gelip Kuzey Kıbrıs üzerinden Güney’e geçerek Hala Sultan Tekkesini soyan iki zanlı Lefke’de yakayı ele verdi

HALA SULTAN HIRSIZLARI YAKALANDI
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İngiltere’den gelip Kuzey Kıbrıs üzerinden Güney’e geçerek Hala Sultan Tekkesini soyan iki zanlı Lefke’de yakayı ele verdi

İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a gelen Irfan Ahmad ile Omar Saif, buradan Güney Kıbrıs’a gidip kutsal bir yer olan Hala Sultan Tekkesini soydu. İki zanlı, tekkedeki Hz. Muhammed’in süt halası Ümmü Haram’ın mezarının üzerinde bulunan örtüyü çaldı. İncelenen kamera görüntülerinde kiralık bir araçla camiye giden iki zanlından birinin cami etrafındaki demir parmaklıkların üzerinden atlayıp camiye girdiği, birkaç dakika sonra da elinde örtü ile çıktığı görüldü. Kameralardan tespit edilen zanlıların KKTC’ye girdikleri belirlenirken önceki gün Lefke’de ikisi de gözaltına alındı. Lefke’de yakalanan zanlıların tasarrufunda bazı tarihi eser nitelikli eşyalar da bulundu. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

BAZI ESERLER DE BULUNDU

Soruşturmayı yürüten polis, zanlılar Irfan Ahmad ve Omar Saif’in 22 Kasım tarihinde, saat 14.30 sıralarında Güney Kıbrıs’ta Larnaka’da Hala Sultan Tekkesi içerisinden bulunan türbe üzerinden bin TL değerinde örtüyü çalarak Kuzey’e getirdiklerini söyledi. Polis, olayın bildirilmesi üzerine tekke içerisinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini, zanlıların KKTC’ye yasal yoldan giriş yaptıklarının belirlendiğini ve polislere geçilen mesaj ile Lefke bölgesinde tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı. Polis, zanlıların tasarruflarında söz konusu örtü ve başka tarihi eser değerindeki eşyalarında bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu, zanlıların tasarrufunda bulunan ve tarihi eser olduğu düşünülen eşyalarında araştırılacağını belirterek 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

 
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