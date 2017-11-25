HALA SULTAN HIRSIZLARI YAKALANDI

İngiltere’den gelip Kuzey Kıbrıs üzerinden Güney’e geçerek Hala Sultan Tekkesini soyan iki zanlı Lefke’de yakayı ele verdi





İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a gelen Irfan Ahmad ile Omar Saif, buradan Güney Kıbrıs’a gidip kutsal bir yer olan Hala Sultan Tekkesini soydu. İki zanlı, tekkedeki Hz. Muhammed’in süt halası Ümmü Haram’ın mezarının üzerinde bulunan örtüyü çaldı. İncelenen kamera görüntülerinde kiralık bir araçla camiye giden iki zanlından birinin cami etrafındaki demir parmaklıkların üzerinden atlayıp camiye girdiği, birkaç dakika sonra da elinde örtü ile çıktığı görüldü. Kameralardan tespit edilen zanlıların KKTC’ye girdikleri belirlenirken önceki gün Lefke’de ikisi de gözaltına alındı. Lefke’de yakalanan zanlıların tasarrufunda bazı tarihi eser nitelikli eşyalar da bulundu. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.





BAZI ESERLER DE BULUNDU



