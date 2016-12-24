Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Aralık 2016 Cumartesi 12:14

Hakan Aranıyor

Hakan Aranıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Hakan Aranıyor
Ramazan Korkmaz, casinoda oyun oynarken gözüne ilişen I phone 7’yi cebine attığı ve 250 liraya sattığı iddiasıyla tutuklandı

Ramazan Korkmaz isimli şahıs Girne’de oyun oynamak için gittiği casinoda, K.M isimli şahsın I phone 7 marka cep telefonu çaldığı iddiasıyla tutuklandı. Casinonun güvenlik kameraları sayesinde tespit edilen zanlı Girne’de gözaltına alınarak dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Kaza mahkemesine tutukluluk talebi ile çıkarılan zanlının polise çaldığı telefonu soyadını bilmediği Hakan isimli bir şahsa 250 TL’ye sattığına dair ifade verdiği belirtildi. Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, olayın ardından tutuklanan zanlının sorgusunda belirttiği Hakan isimli şahsın tespit edilemediğini, ayrıca zanlının kaldığı yeri polise göstermediğini ifade etti. Çalınan telefonun bulunamadığını kaydeden polis, adresi tespit edemedikleri için zanlının kaldığı yerde arama yapamadıklarını belirterek, soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep ederken mahkeme istenen süreyi onayladı.

Diyalog


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siparişe Göre Hırsızlık! Siparişe Göre Hırsızlık!
Polis Çıkış Nedenini Araştırıyor Polis Çıkış Nedenini Araştırıyor
Altınlar KKTC’de Altınlar KKTC’de
GİRNE’DE VAHİM ZARAR... GİRNE’DE VAHİM ZARAR...
Girne'de Kumar ve Trafik Suçu Girne'de Kumar ve Trafik Suçu
Giyim ve Takı Çaldılar Giyim ve Takı Çaldılar
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Siparişe Göre Hırsızlık!
Çaldıklarının çoğu bulunamadı!

Haberi Oku