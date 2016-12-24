Hakan Aranıyor



Ramazan Korkmaz isimli şahıs Girne’de oyun oynamak için gittiği casinoda, K.M isimli şahsın I phone 7 marka cep telefonu çaldığı iddiasıyla tutuklandı. Casinonun güvenlik kameraları sayesinde tespit edilen zanlı Girne’de gözaltına alınarak dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Kaza mahkemesine tutukluluk talebi ile çıkarılan zanlının polise çaldığı telefonu soyadını bilmediği Hakan isimli bir şahsa 250 TL’ye sattığına dair ifade verdiği belirtildi. Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, olayın ardından tutuklanan zanlının sorgusunda belirttiği Hakan isimli şahsın tespit edilemediğini, ayrıca zanlının kaldığı yeri polise göstermediğini ifade etti. Çalınan telefonun bulunamadığını kaydeden polis, adresi tespit edemedikleri için zanlının kaldığı yerde arama yapamadıklarını belirterek, soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep ederken mahkeme istenen süreyi onayladı.Diyalog