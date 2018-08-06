Hajjam tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de şiddet gördüğü gerekçesi ile erkek arkadaşını karnından bıçaklayarak tutuklanan Nadia Maria Hajjam aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhinde alınan ek 7 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı Hajjam, teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, Nadia Maria Hajjam’ın “Ağır yaralama” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru, olayın 28 Temmuz tarihinde sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldiğini anımsatarak, zanlının erkek arkadaşından şiddet gördüğü gerekçesi ile Savaş Şanverdi’nin karnına bıçağı iki kez saplayarak ağır yaraladığını kaydetti.

Şanverdi’nin hayati tehlikesi olmadığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yabancı uyruklu oluşuna dikkati çekerek davası görüşülünceye kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.