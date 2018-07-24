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Güzelyurt’ta uyuşturucu

3 kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta uyuşturucu

3 kişi tutuklandı

24 Temmuz 2018 Salı 14:01
Güzelyurt’ta uyuşturucu

23.07.2018 tarihinde, Güzelyurt’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda M.K.(E-42)’nin ikametgahında yapılan aramada; içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara, yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık yarım gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yeşil reçeteye tabi 52 Suboxone marka kırık hap parçaları ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. S.K.(E-49)’nin ikametgahında yapılan aramada ise yeşil reçeteye tabi 17 adet Suboxone marka hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.Y.(E-39) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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