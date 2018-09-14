Güzelyurt’ta kundaklama

14.09.2018 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Şht. Alpay Başaran Sokak üzerinde bulunan Kader KARADAĞ’a ait ikametgahın giriş kapısı önüne yanıcı madde döküp ateşlemek suretiyle kundaklamıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu kapı ve elektrik tesisatı kısmen yanarak hasar görürken koridor ve odalar islenmek suretiyle hasara uğramıştır. Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen K.B.(E-41) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



