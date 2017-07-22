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22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:27

Güzelyurt Yolunda Uyuşturucu Operasyonu

Güzelyurt Yolunda Uyuşturucu Operasyonu
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Güzelyurt Yolunda Uyuşturucu Operasyonu

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri, dün Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda şüpheli gördüğü Van araçta yaptığı arama sonucu uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis, aracın bagajında ele geçirilen uyuşturucu madde üzerine araç sürücüsü Ali Hamude ile araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Mavideniz isimli zanlıyı gözaltına aldı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar bugün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

POLİS SÜRE İSTEDİ

Duruşmada operasyona dair bilgileri aktaran polis, önceki gün saat 18.00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt anayolu Serhatköy mevkiinde zanlı Ali Hamude’nin kullanımında bulunan Van araçta, yol kenarındaki refüj içerisinde park halinde bulunduğu bir sırada arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada, aracın bagajında bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunup emare olarak alındığını belirtti. Zanlı Hamude ile araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Mavideniz’in gözaltına alındığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, iki zanlının evinde de arama yapıldığını söyledi. Zanlıların evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir madde bulmadıklarını kaydeden polis, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu ifade ederek zanlıların yürütülecek soruşturma aşamasında zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk kararı verdi.


 
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UyuşturucuHüseyin Mavideniz
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