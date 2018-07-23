Güzelyurt ve Alayköy’de yangın

22.07.2018 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Güzelyurt'ta Karadeniz Sokak üzerinde tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu Fuat KARABELA'ya ait 2 dönüm kesilmiş ve kurumaya bırakılmış narenciye bahçesi içerisindeki kuru otlar ve dallar tamamen, alevlerin etkisi ile de Enver AKBEY'e ait bahçe içerisindeki 23 adet valensiya ve 1 adet yenidünya ağacı kısmen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

23.07.2018 tarihinde, saat 10:45 sıralarında, Alayköy’ün batı kısmında bulunan çöplük alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı başlayan yangın ormanlık alana yayılmıştır. Çıkan yangın sonucu yaklaşık 400 dönümlük alan içerisinde bulunan çöplük alan, maki bitki örtüsü ile ormanlık alanda bulunan çam, akasya vb. ağaçlar yanarak zarar görmüştür. Yangına polis itfaiye, orman dairesi, sivil savunma personeli ile çevre belediyelere ait su tankerleri ve askeri personel müdahale etti. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.