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Güzelyurt'ta huzur operasyonu

Güzelyurt'ta huzur operasyonu

15 Eylül 2018 Cumartesi 11:35
Güzelyurt'ta huzur operasyonu

GÜZELYURT’TA HUZUR OPERASYONU

Güzelyurt Polis Müdürlüğü dün sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kahvehaneler kontrol edildi.Yapılan denetimler ve kontroller sonucu ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontroller sonucu 250 araç kontrol edilerek suç işlediği tespit edilen 26 araç sürücüsü hakkında ise ileri işleme gidildi.

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