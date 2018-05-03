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Gürler ikinci kez teminata bağlandı

Taşkent’te Nisan ayı içerisinde kendisine emanet edilen 2 adet çeki ciro edip parayı zimmetine geçiren zanlı Türkan Gürler tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Gürler ikinci kez teminata bağlandı

Taşkent’te Nisan ayı içerisinde kendisine emanet edilen 2 adet çeki ciro edip parayı zimmetine geçiren zanlı Türkan Gürler tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:24
Gürler ikinci kez teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Taşkent’te Nisan ayı içerisinde kendisine emanet edilen 2 adet çeki ciro edip parayı zimmetine geçiren zanlı Türkan Gürler tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Beha Cabacaba olayla ilgili bulguları aktardı. Cabacaba, Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi’nde sekreter olarak görev yapan zanlı Türkan Gürler’in, 29 Nisan 2016 tarihinde kooperatif üyesi olan Özdil Özmen’in arkasını imzalayıp hesabına yatırılması için verdiği iki adet 3200 ile 3900 TL olan çekleri çalıp, Devpa Süpermarket ve Universal Bank’ta ciro ederek, sahtekârlıkla 7100 TL temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis çavuşu Beha Cabacaba, zanlının 2 Mayıs’ta tutuklandığını ve tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlı Türkan Gürler’in ayrıca Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi’nde soruşturması süren yolsuzluk meselesi ile ilgili olarak da Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılıp, teminata bağlandığını mahkemeye aktardı. Polis aktarmış olduğu olgular ışığında zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı müvekkili aleyhine yapılan şikâyetin geri çekildiğini ve müştekinin tazmin edildiğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Türkan GürlerTaşkentÇek
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