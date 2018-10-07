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Gürbüz uslanmadı

Gürbüz uslanmadı

07 Ekim 2018 Pazar 15:45
Gürbüz uslanmadı

Gürbüz uslanmadı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Eylül ayında “Sirkat” suçundan askıda davası bulunan Ümit Gürbüz, yargılanmadan başka suça bulaştı. Girne’de faaliyet gösteren bir internet kafe içerisinde sandalye üzerinde T.I.A.’ya ait cüzdanı çaldı. Yapılan şikâyetin ardından incelenen kamera görüntülerinde tespit edilen Gürbüz, dün yakalandı. Zanlı, bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlı Ümit Gürbüz’ün “Sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Çamlıbelli, zanlının T.I.A.’ya ait para cüzdanını ve içerisinde bulunan kimlik kartı, bankamatik kartı, öğrenci kartı ve kredi kartını çaldığını söyledi. Yapılan şikâyet üzerine incelenen kamera görüntülerinde zanlının tespit edildiğini kaydeden Çamlıbelli, cüzdanın henüz bulunmadığını belirterek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, zanlının aleyhindeki soruşturmanın selameti için 3 gün tutukluluk emrine karar verdi.

Son Güncelleme: 07.10.2018 16:04
Anahtar Kelimeler:
CüzdanHırsızıçaldıÜmit Gürbüz
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