Gürbüz tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de aralarında meydana gelen kavga nedeniyle mahkemelik olan ve dün Girne’de faaliyet gösteren bir Cafe içerisinde, karşılaşan zanlı Fuat Gürbüz, Ö.K isimli kişiye saldırıp tehdit etmesi üzerine tutuklanarak bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Denyalı, zanlı Fuat Gürbüz’ün “Şiddet tehdidi”, “Düelloya davet” ve “İtalei lisan” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis zanlı Gürbüz ile müşteki Ö.K., arasında geçmişten husumet bulunduğunu belirtti. Zanlı Gürbüz’ün önceki gün bir kafe içinde Ö.K.’yi görmesi üzerine ona yönelik olarak senin yüzünden işsiz kaldım “5 bin TL ver, senin yüzünden iki aydır işsizim kaybedecek bir şeyim yok senin çocukların var seni öldürürüm , çık dışarı ya sen beni ya ben seni öldürecem” sözlerini sarf ederek ölümle tehdit ettiğini kaydetti. Polis memuru Denyalı, zanlının kısa süre önce yine Ö.K.’nin yanına giderek sorun çıkardığını ve polisin kendisini uyarmasına rağmen suç işlemeye devam ettiğini belirtti. Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlının 3 Ekim tarihinde işten çıkartılarak çalışma iznin sonlandırıldığını belirterek, Gürbüz’ün herhangi bir işi ve gelir kaynağı olmadığını ifade etti. Denyalı, zanlının davaları görüşülünceye kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının davaları görüşülünceye kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.