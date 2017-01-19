Güran: “Hükümsüz Tutuklular Mahkum Olmuş Gibi Hapiste Bekliyorlar”

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Güran bugünkü duruşmalar başlamadan önce Lefkoşa Polis Müdür yardımcısı Ahmet Soyalan ve Cezaevi Müdürü Derviş Cebiç’ten askıda bekleyen dosyalar ve hükümsüzü tutuklular ile ilgili bilgi aldı.
Başkan Ömer Güran konuşmasında özetle şunları söyledi. Güran, ülkemizde uyuşturucu suçunun en yaygın suç olduğunu ve bu suçlarda özellikle havalimanından uyuşturucuyla gelip, suçüstü yakalanan kişilerin davalarının çokluğunun dikkat çektiğini söyledi. Başkan Ömer Güran havaalanında yakalanan kişilerin uzunca bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerinin Heyet olarak rahatsızlık duydukları bir husus olduğunu hükümsüz tutuklu olarak teminata bağlanan kişilerin davalarının ivedilikle hazırlanması ve sonuçlanması gerektiğinin altını çizdi. Ceza evinde bulunan birçok hükümsüz tutuklunun mahkum olmuş gibi cezaevinde uzunca bir süre beklemesinin kabul edilemez bir yanlış olduğunu ve bu kişilerin davalarının hassasiyetle mahkemeye intikal ettirilmesine direktif verdiğini belirtti.
Lefkoşa Polis Müdür Yardımcısı Ahmet Soyalan ise Ocak ve Aralık 2016 tarihleri arasında Lefkoşa’da 893 Cürüm suçu, 652’de kabahat suçu işlendiğini söyledi. Soyalan ayrıca 1 Ocak 19 Ocak tarihi arasında ise 37 cürüm, 23 kabahat suçu işlendiğini belirterek Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerinde 7 tutuklu olduğunu aktardı. Soyalan, polis hücresinde Suriyeli bir kişinin ihraç işlemi için beklediğini 5 tutuklunun uyuşturucu zanlısı olduğunu ve 1 tutuklunun ise askeri bölgeyi ihlal suçundan tutuklu bulunduğunu kaydetti.
Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç ise konuşmasında, Cezaevi'nde 11'i kadın 303 tutuklu olduğunu belirterek bunların 45 tanesinin Lefkoşa bölgesine ait hükümsüz tutuklu olduğunu söyledi. Çebiç, 13 tutuklunun davasının Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edildiğini kaydetti. Derviş Çebiç, Lefkoşa ile Güzelyurt'un 45, Mağusa'nın 41, Girne'nin 46, İskele'nin 4, Lefke’nin ise 1 'hükümsüz' tutuklusu bulunduğunu açıkladı.